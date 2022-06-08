Октябрьский район, Югра, , 06:04 — REGNUM В Югре предприятие, эксплуатирующее полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) в посёлке Унъюган оштрафовано судом за неисполнение предписания. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО.

На свалке Цитата из х/ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия

В посёлке Унъюган Октябрьского района в 2021 году надзорным ведомством проведена плановая проверка. Выявлены следующие нарушения: отсутствуют данные о проведении лабораторного контроля соблюдения гигиенических норм и правил на полигоне ТБО и рабочих местах предприятия, не установлена санитарно-защитная зона полигона, нет данных подтверждающих строительство водоотводной канавы, обводного канала, контрольно-регулирующего пруда и пруда-испарителя на полигоне ТБО.

По итогам проверки ООО «ЮТА» выдано предписание об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Но оно не было исполнено, что показала повторная проверка в 2022 году.

Мировым судом города Нягани ООО «ЮТА» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации…») в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Ноябрьске огнеборцы несколько дней тушили пожар на местном полигоне твёрдых бытовых отходов.

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