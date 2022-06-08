Беверли-Хиллз, США, 8 июня 2022, 05:59 — REGNUM Новым генеральным директором Американской академии кинематографических искусств и наук, вручающей престижную кинопремию «Оскар», стал руководитель её музея Билл Крамер. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба академии.
Крамер, чья кандидатура была утверждена по итогам голосования совета управляющих, сменит на посту главы организации Дон Хадсон, возглавлявшую киноакадемию последние 11 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, известный кинокритик Леонид Павлючик недоволен предложением режиссёра Никиты Михалкова о создании евразийского «Оскара».
Читайте ранее в этом сюжете: Павлючик раскритиковал идею Михалкова о создании евразийского «Оскара»