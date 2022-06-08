Вручающая премию «Оскар» американская киноакадемия сменила директора
Беверли-Хиллз, США, 8 июня, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Новым генеральным директором Американской академии кинематографических искусств и наук, вручающей престижную кинопремию «Оскар», стал руководитель её музея Билл Крамер. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба академии.
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Премия «Оскар»
Крамер, чья кандидатура была утверждена по итогам голосования совета управляющих, сменит на посту главы организации Дон Хадсон, возглавлявшую киноакадемию последние 11 лет.
«У него смелое и вдохновляющее видение будущего киноакадемии, поэтому управляющие сошлись во мнении о том, что его кандидатура идеальна для того, чтобы возглавить организацию в этот поворотный момент».
Как сообщало ИА REGNUM, известный кинокритик Леонид Павлючик недоволен предложением режиссёра Никиты Михалкова о создании евразийского «Оскара».