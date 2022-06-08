Беверли-Хиллз, США, 8 июня, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Новым генеральным директором Американской академии кинематографических искусств и наук, вручающей престижную кинопремию «Оскар», стал руководитель её музея Билл Крамер. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба академии.

Trkterra.ru Премия «Оскар»

Крамер, чья кандидатура была утверждена по итогам голосования совета управляющих, сменит на посту главы организации Дон Хадсон, возглавлявшую киноакадемию последние 11 лет.

председатель совета управляющих Дэвид Рубин «У него смелое и вдохновляющее видение будущего киноакадемии, поэтому управляющие сошлись во мнении о том, что его кандидатура идеальна для того, чтобы возглавить организацию в этот поворотный момент».

Как сообщало ИА REGNUM, известный кинокритик Леонид Павлючик недоволен предложением режиссёра Никиты Михалкова о создании евразийского «Оскара».