Владивосток, 8 июня, 2022, 22:45 — ИА Регнум. В Приморье благодаря нацпроекту «Экология» идёт активное восстановление лесного фонда. По некоторым пунктам план на 2022 год уже перевыполнен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Марина Каширская ИА REGNUM Сеянец сосны

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Отмечается, что процент реализации ежегодного плана лесовосстановления по всем показателям вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«План по искусственному лесовосстановлению, то есть непосредственно по посадкам леса, за пять месяцев выполнен на 53%, а годовой план по посевам в лесопитомниках уже перевыполнен, степень его реализации составляет 127%», — пояснили специалисты.

Уже заложили два лесопитомника тепличного типа.

«В Приморском крае с 2019 года реализуется проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Цель — обеспечение 100%-го восстановления лесов там, где идёт активная вырубка, пожары. Сообщалось, что семена и саженцы используют не только приморские, но и закупают в других регионах Дальнего Востока.

В этом году под лесовосстановление отведено почти 12 тыс. гектаров, а это 2,5 млн сеянцев. Нацпроект позволяет организовать работу по привлечению и использованию всех имеющихся ресурсов, средств федерального и местного бюджета. Участвуют и лесозаготовительные компании. Искусственное возобновление лесов проводят в первую очередь там, где не обеспечивается полноценное естественное возобновление. Нацпроект помогает восстановить не только экологический баланс, но и оставить потомкам зеленое наследство после себя», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области в 2022 году планируют восстановить 76,1 тысячи гектаров леса.