Якутск, , 11:37 — REGNUM В отдалённых территориях России ликвидируется кадровый дефицит медицинских специалистов. Этому способствует нацпроект «Здравоохранение», который активно помогает в поиске и привлечении специалистов. Также по программе «Земский Доктор» в сёла Якутии направили 147 медработников. За десять лет в сёла, посёлки и малые города Якутии уехали работать 1015 врачей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Трудоустройство врачей и фельдшеров состоялось благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Особо в минздраве Якутии отметили, что по программе «Земский доктор» более 220 специалистов уехали в населённые пункты на территории Арктики.

«Главным преимуществом программы является тот факт, что она способствует привлечению первоклассных высококвалифицированных специалистов в больницы муниципальных образований, в том числе в отдалённых районах. Кроме того, эта программа помогает не только в решении финансовых вопросов медиков, но и зачастую в решении их жилищных проблем за счёт обеспечения бесплатным жильём приезжих специалистов. Во многом благодаря реализации программы «Земский доктор» повышается привлекательность северных районов как места работы и проживания», — отметила председатель комиссии по здравоохранению, физической культуре и спорту Общественной палаты Якутии Альбина Сивцева.

По её словам, кадровый дефицит остаётся одной из главных проблем здравоохранения республики, особенно остро он ощущается в труднодоступных территориях региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в Находке до 2025 года по национальному проекту «Здравоохранение» планируется открытие полностью оснащенной современным оборудованием многопрофильной поликлиники. В разработке проекта новой поликлиники активное участие принимали врачи.