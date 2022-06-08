Хакеры атаковали сайт Законодательного собрания Камчатки
Петропавловск-Камчатский, 8 июня, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Утром 8 июня сайт Законодательного собрания Камчатки подвергся DDos-атаке и был недоступен, сообщило ИА «Кам 24».
Richard Patterson
Хакер атакует
Читайте также: Сайт Законодательного собрания Приморья атаковали хакеры Украины и США
Специалисты проводили восстановительные работы, а населению рекомендовали читать новости законодательного органа края в соцсетях.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня сайт Законодательного собрания Приморского края также подвергся хакерским атакам.