Вашингтон, 8 июня, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Американскую мечту буквально «пожирает» высокая инфляция, вызывая у жителей страны крайний пессимизм и страх. Такое заявление сделал телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox Business.

Pixabay.com Инфляция

Варни указал, что страна попала в «инфляционную спираль», которую ему видеть не доводилось и с которой нельзя сравнить даже инфляцию 70-х годов. Телеведущий отметил, что его поразила скорость, с которой растут цены. В частности, цена галлона (3,785 л) бензина растёт, по словам Варни, на 4-5 центов ежедневно (около трёх рублей в день), при этом администрация Белого дома ничего не может предпринять.

Варни рассказал и о крайне пессимистичном настрое американцев в связи с инфляцией, их страхе и недовольстве происходящим. Варни привёл данные опроса The Wall Street Journal, согласно которому 38% жителей США ответили, что жить стали хуже и произошло это всего за те полтора года, что президент США Джозеф Байден находится у власти.

«Инфляция пожирает «американскую мечту»: половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это еще слабо сказано», — добавил Варни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр финансов США Джанет Йеллен заявила о «немыслимом уровне» инфляции в стране и призвала сенаторов принять меры для сдерживания роста цен.