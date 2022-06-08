Бразилиа, , 05:43 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,5 зафиксированы на западе Бразилии рядом с границей с Перу, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

Эпицентр землетрясения находился в 114 км к юго-западу от бразильского города Тарауаки, а его очаг залегал на глубине 612 км. Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня возле города Антофагаста на севере Чили, где располагается морской порт, произошло землетрясение магнитудой 5,7.

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