Сысерть, Свердловская область, , 05:38 — REGNUM В Сысертском районе Свердловской области автомобиль «Ситроен Джампи» сбил восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

За рулём находился 43-летний мужчина. Установлено, что юный пешеход выбежал на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства и переходил дорогу в неустановленном месте.

Пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга, лёгких и другие травмы. Информация по факту ДТП будет направлена в соответствующее подразделение по делам несовершеннолетних для принятия профилактических мер в отношении к законным представителям несовершеннолетнего.