Петропавловск-Камчатский, 8 июня, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи в акватории Тихого океана у берегов Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Zeml.info Землетрясение

«Землетрясение произошло в точке с координатами 54,03° северной широты, 169,32° восточной долготы», — уточнили спасатели.

Эпицентр землетрясения располагался в 250 километрах к юго-востоку от села Никольское. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 62 километра. По предварительным данным, местные жители не ощутили подземных толчков. Обращений в экстренные службы региона из-за землетрясения также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Алеутских островов в американском штате Аляска. Его очаг находился в 348 километрах от поселения Адак на глубине 105 километров. Пострадавших и разрушений не было.