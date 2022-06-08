Южно-Сахалинск, , 05:37 — REGNUM Власти Сахалина приняли решение о смягчении коронавирусных ограничений — обязательное ношение масок отменили, но не везде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в областном правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 200 тысяч случаев COVID-19

Обязанность носить маски и соблюдать социальную дистанцию осталась при посещении медицинских организаций, аптек, учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием и летних загородных оздоровительных учреждений.

Во всех остальных случаях ношение защитных масок и социальное дистанцирование носят рекомендательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зарегистрировано 204 539 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 677 пациентов с COVID-19.