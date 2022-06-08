Токио, , 05:33 — REGNUM Одностороннее решение России приостановить реализацию межправительственного соглашения «О некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» вызвало сожаление правительства Японии. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 8 июня сообщил на пресс-конференции в Токио.

Рыба Fish.gov.ru

Хирокадзу Мацуно «Мы сожалеем в связи с тем, что Россия приостановила соглашение в таком одностороннем порядке».

Высокопоставленный чиновник отметил, что Япония рассчитывает провести с российской стороной консультации, которые разрешат возникшую в связи с шагом Москвы ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ объявил о решении России приостановить действие соглашения с Японией от 1998 года «О некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» в связи с тем, что Япония заморозила полагающиеся по соглашению выплаты и не выполняет ряд других взятых на себя обязательств.

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