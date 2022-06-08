Мелитополь, Украина, , 05:30 — REGNUM Обучение на русском языке и с пятибалльной системой оценок начнётся с нового учебного года в школах города Мелитополя в Запорожской области Украины. Об этом 7 июня сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко в интервью ТАСС.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснила Данильченко, дети прерывали учебный процесс в текущем году на три месяца и администрация города постаралась его возобновить, чтобы дать школьникам пройти учебную программу, получить дипломы, аттестаты и поступить в высшие учебные заведения.

Учебный год школьники в Мелитополе заканчивали по программе, утверждённой на 2021-2022 учебный год, но уже в новом учебном году программа изменится, преподавание будет вестись на русском языке с пятибалльной системой оценки знаний.

Данильченко указала, что в Мелитополе администрация уделяет много внимания образованию детей, их досугу и физическому развитию. В городе проводятся детские праздники с конкурсами, призами, аттракционами.

«Дети должны жить мирной жизнью, гулять в парке, кататься на велосипедах, плавать в бассейне, ходить на ледовую арену», — отметила Данильченко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Мелитополя решили проблему с незаконным оружием на руках у населения.

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