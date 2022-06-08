Екатеринбург, , 05:31 — REGNUM У екатеринбуржца украли 995 тысяч рублей. Мужчина планировал потратить средства на покупку квартиры, сообщили журналистам в городском УМВД.

Кража денег 40.мвд.рф

Инцидент произошёл в декабре 2021 года. Мужчина обнаружил пропажу крупной суммы, которую копил в течение 20 лет. Правоохранители установили, что преступление совершил друг потерпевшего, который незадолго до кражи просил у него денег в долг. Получив отказ, мужчина решил приобрести средства незаконным путём. Он разбил окно и проник в квартиру, похитив почти 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Уральцу грозит до шести лет лишения свободы.