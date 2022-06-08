Екатеринбург, 8 июня, 2022, 05:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге потушили пожар в паркинге на ул. Начдива Онуфриева. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области Тушение пожара в паркинге в Екатеринбурге

Площадь возгорания достигла 60 кв. метров. Тушение осложнилось сильным задымлением. Тем не менее пожарные смогли справиться с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл вечером 7 июня в гаражном боксе трёхэтажного паркинга.