Якутск, 8 июня, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Главный праздник года для якутян — Ысыах — в Якутске в этом году пройдёт масштабно. Запланированы 125 мероприятий и 25 конкурсных программ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

ЯСИА Ысыах в Коломенском

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Праздник будет проходить в местности Ус-Хатын. В этом году он также посвящён ещё двум памятным датам — 390-летию Якутска и 200-летию городской Думы. Кроме того, Ысыах приурочат к Году матери в Якутии и Году культурного наследия народов Российской Федерации.

Запланированные мероприятия в мэрии считают уникальными. На празднике ждут в том числе жителей других регионов России и иностранцев.

«В этом году организационный комитет утвердил дизайн-код, согласно которому наша столица и местность Ус-Хатын будут оформлены в едином стиле. Автором проекта является известный дизайнер Кыыдана Игнатьева. Брендбук праздника будет реализовываться в течение нескольких лет», — отметила заместитель начальника управления культуры и духовного развития администрации Якутска Анна Каженкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня приглашение приехать в столицу Якутии на национальный праздник Ысыах получил президент РФ Владимир Путин. Во время видеосвязи с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава», главу государства пригласил многодетный отец Пётр Пестряков.