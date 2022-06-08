Москва, , 05:11 — REGNUM Свою деятельность в России начала сворачивать приостановившая ранее свою работу американская корпорация IBM. Об этом сказано в заявлении главы корпорации Арвинда Кришны, опубликованном 7 июня пресс-службой IBM.

Офис IBM Open Grid Scheduler

Объявление о приостановке своей деятельности в России на фоне ситуации на Украине корпорация сделала в начале марта. Как пояснил Кришна, решение было принято для оценки долгосрочных перспектив бизнеса, при этом сотрудникам в российских отделениях IBM выплачивалась зарплата.

«По мере усугубления последствий войны и роста неопределенности относительно ее влияния в долгосрочной перспективе мы приняли решение планомерно свернуть деятельность IBM в России», — такое заявление сделал глава корпорации.

Кришна уточнил, что процесс будет запущен сразу же после официального объявления об этом, российские сотрудники будут уволены. , филиалы в России закроются. Глава IBM указал, что такой подход назван руководством корпорации «правильным и необходимым».

Читайте ранее в этом сюжете: Компания IBM объявила о прекращении работы в России