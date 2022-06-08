Вашингтон, 8 июня, 2022, 05:10 — ИА Регнум. К предложенной США программе освоения Луны «Артемида», включающей также определённые американцами нормы поведения в космосе, присоединилась Франция. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Госдепартамента.

NASA Американский астронавт на Луне

В распространённом американским внешнеполитическим ведомством заявлении отмечается, что в церемонии подписания, которая была проведена в Вашингтоне французским послом Филиппом Этьеном, принял участие глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

пресс-служба Госдепа США «Франция стала двадцатой страной, подписавшей «Соглашения Артемиды»… Соглашения подписал генеральный директор французского Национального центра космических исследований Филипп Батист».

Программа «Артемида», предусматривающая возобновление пилотируемых полётов на Луну и создание лунной базы, была анонсирована в 2019 году. В основу так называемого «Соглашения Артемиды» — ряда двусторонних договоров между США и странами-партнёрами — заложены некоторые предложенные NASA принципы регулирования добычи лунных ресурсов и создания «зон безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Израиля подписало международное соглашение об участии в финансируемой правительством США программе по исследованию Луны «Артемида».