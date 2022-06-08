Екатеринбург, 8 июня, 2022, 05:18 — ИА Регнум. На Среднем Урале 1,5 тысячи вкладчиков лишились денежных средств. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Следствием установлено, что с 2018 года представители КПК «Народный капитал» и ПК «Народный капитал» обманули более 1,5 тысячи человек. Они заключали договоры приёма личных средств уральцев. За пользование деньгами людям обещали проценты от отданной суммы. Однако проценты вкладчики так и не получили, сотрудники кооператива перестали выходить на связь, похитив сбережения уральцев.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В ходе расследования правоохранители установят точную сумму ущерба и количество пострадавших.