Бандар-Сери-Бегаван, , 05:09 — REGNUM Султан Брунея Хассанал Болкиах впервые в истории государства назначил женщину на должность министра, сообщает газета The Straits Times.

Хассанал Болкиах. Султан, премьер-министр, министр обороны и министр финансов Брунея Australian Embassy Jakarta

«Должность министра образования заняла Ромайза Саллеха», — говорится в заявлении брунейского лидера.

При этом сам султан сохранит ключевые посты в новом правительстве страны. В частности, Болкиах будет исполнять обязанности премьер-министра, главы МИД и минобороны, а также министра финансов и торговли. В отставку после кадровых перестановок ушли глава МВД, министр первичных ресурсов и министр развития страны.

Напомним, Хассанал Болкиах стал султаном Брунея в 1967 году. Исполнительную власть глава государства получил уже в 1984 году.