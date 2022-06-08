Екатеринбург, , 05:10 — REGNUM В Екатеринбурге в ночь на 8 июня произошёл пожар в одном из гаражей подземного паркинга. При пожаре пострадал мужчина, его госпитализировали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Тушение пожара в гаражном боксе Екатеринбурга ГУ МЧС России по Свердловской области

Огнём оказалось охвачено 60 квадратных метров. Сгорело оборудование, находившееся в одном из гаражей и два автомобиля. На месте происшествия работали 10 единиц техники и 32 огнеборца.

При пожаре пострадал владелец гаража. Он отравился продуктами горения и получил ожоги дыхательных путей. Мужчину доставили в одну из больниц Екатеринбурга.