Владивосток, 8 июня, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в преддверии Дня России вручил жителям края награды за достижения в различных сферах деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Правительство Приморья Награждение

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«Вы представляете весь наш край, все отрасли народного хозяйства. Вы — те, кто строит, учит, лечит. Есть здесь и герои-вертолетчики, проявившие особое мужество в ходе спецоперации на Украине. Главное достояние нашего Отечества — это люди. Мы гордимся вами, с вас берут пример», — обратился к награждаемым Кожемяко.

За проявленный героизм, мужество и отвагу знаки отличия «Приморье. За заслуги» получили вертолетчики одного из приморских соединений армейской авиации Восточного военного округа Иван Болдырев и Роман Кобец. Ранее военнослужащие были удостоены звания «Герой Российской Федерации» за выполнение задания в рамках специальной военной операции. Приморский экипаж выполнил боевую задачу, несмотря на то, что их Ка-52 был подбит. Они первыми в истории авиации совершили катапультирование с вертолета, благополучно приземлились и вели бой на земле до подхода помощи.

Медаль «За особый вклад в развитие Приморского края» 3-й степени получил тренер спортивного студенческого клуба ВГУЭС Алексей Свинкин, знаком «За безупречную службу Приморскому краю» награждена начальник отдела по делам инвалидов минтруда и социальной политики Приморского края Любовь Дорофеева. Звания «Почетный работник агропромышленного комплекса Приморского края» удостоен генеральный директор ООО «Заречное» Михаил Мишин, а знак отличия «Почетный работник рыбного хозяйства Приморского края» присвоен заместителю директора ООО «Рыбный день» Татьяне Бориславской. Почетным работником транспорта Приморья стал заместитель технического директора авиакомпании «Аврора» Игорь Маценко.

Благодарственное письмо администрации президента губернатор вручил руководителю мультимедийного парка «Россия — моя история» Александру Шурыгину, а свидетельство Совета по грантам при президенте РФ получил руководитель научной школы Константин Нефедев.

Орденом Дружбы награжден председатель Ассоциации корейских организаций Приморья Валентин Пак. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени получили министр образования Приморья Эльвира Шамонова, старший электромеханик телерадиотелевизионного передающего центра Олег Зарецкий, электрослесарь ООО «Приморскуголь» Павел Захаров, токарь этой же компании Алексей Недобой.

Медаль Луки Крымского за борьбу с коронавирусом Олег Кожемяко вручил врачу-терапевту поликлиники клинической больницы «РЖД-Медицина» Марьяне Поповой. Медалью «За отвагу на пожаре» награждены заместитель начальника пожарной части №63 Лесозаводска Василий Попик и начальник пожарной части №73 Лесозаводска Антон Спицын.

Почетное звание «Заслуженный архитектор Российской Федерации» присвоено главному градостроителю мастерской территориального планирования АО «Приморгражданпроект» Ирине Самойленко. Звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» удостоен капитан ледокола «Капитан Хлебников» Владимир Болдаков, а машинист экскаватора разрезоуправления «Новошахтинское» Александр Корнеев получил звание «Заслуженный шахтер России».

Почетную грамоту президента Российской Федерации вручили директору Арсеньевского молочного комбината Юрию Минкину.

Как сообщало ИА REGNUM, ордена Мужества передали 7 июня в триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде семьям погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих.