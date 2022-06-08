Тюмень, , 04:56 — REGNUM Глава Тюмени Руслан Кухарук вручил ордена Мужества родственникам погибших в ходе спецоперации российских войск по денацификации и демилитаризации Украины воинов. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Орден Мужества Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Церемония вручения орденов прошла в зале администрации Тюмени Присутствующие в зале почтили память погибших минутой молчания, затем награды родным героев передал военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличков.

Капитан Григорий Турубаров 1987 года рождения, погиб 14 апреля 2022 года. После окончания Тюменского высшего военно-инженерного командного училища в 2013 год, он отправился служить в Подмосковье. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга капитан Григорий Турубаров награждён орденом Мужества посмертно.

Капитан Григорий Турубаров, 1987 года рождения погиб 14 апреля 2022 года. Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Ефрейтор Никита Анциперович 2000 года рождения погиб 2 марта 2022 года. Военную службу проходил в Хабаровске. В сложнейших боевых условиях, действуя смело и решительно, проявил личное мужество и героизм. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Никита Анциперович награждён орденом Мужества посмертно.

От имени тюменцев Руслан Кухарук поблагодарил родных и близких героев за достойное воспитание сыновей, мужей и отцов — защитников Отечества.

Ефрейтор Никита Анциперович 2000 года рождения погиб 2 марта 2022 года. Пресс-служба горадминистрации Тюмени

«Мы все соболезнуем и будем помнить имена наших соотечественников, совершивших подвиг. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать всяческую поддержку их семьям», — пообещал на церемонии награждения мэр Тюмени.