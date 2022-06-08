Якутия, 8 июня, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Локализовано крупное возгорание в Олёкминском районе Якутии. Леса в регионе продолжают гореть в четырёх местах, огнём пройдено почти 840 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе оперативного штаба региона.

40.mchs.gov.ru Лесной пожар

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За сутки обнаружены три лесных пожара, ликвидированы два, уточнил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплёв.

«В связи с высоким классом пожарной опасности в ряде районов введён особый противопожарный режим», — отметил он.

По данным замминистра, на эту дату в 2021 году действовали 155 лесных пожаров площадью 40 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Олёкминском районе Якутии ввели режим ЧС из-за масштабного лесного пожара. Огонь бушевал в десяти километрах от села Чапаево.