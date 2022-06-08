Москва, 8 июня, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Закрытие воздушного пространства для пролёта самолёта министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию назвала «топорно-пещерным методом» Европы показать солидарность официальный представитель МИД России Мария Захарова. Запись её интервью в эфире телеканала «Матч ТВ» Захарова опубликовала 8 июня в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По мнению Захаровой, не пропуская самолёт главы МИД России, Европа пытается натравить на Сербию «ряд младонатовцев». Захарова указала, что заблокировать контакты России невозможно, и такие попытки смешны. В частности, Захарова отметила, что сейчас состоялись визиты главы МИД и его делегации в страны Ближнего Востока и Азии, а контакты с «ближайшими соседями» идут в круглосуточном режиме.

«Ситуация по поводу отказа в пролете — это не про нас, это про них. Они пытаются просто показать единство в рядах таким странным, действительно пещерным методом», — пояснила официальный представитель МИД России.

Напомним, соседние с Сербией страны закрыли своё воздушное пространство для пролёта самолёта главы МИД России Лаврова, у которого был на 6–7 июня запланирован визит в Белград. Глава МИД назвал решение не пропускать его самолёт беспрецедентным и вопиющим.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Захарова назвала закрытое для Лаврова небо ошибкой ЕС, причиной которой является их чрезмерный эгоизм.