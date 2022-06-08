Сеул, , 04:29 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 13 358 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 59 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции на территории страны. При этом накануне в Южной Корее за сутки выявили менее 7 тыс. инфицированных. Центр предполагает, что это снижение заболеваемости было связано с уменьшением количества проводимых ПЦР-тестов на выявление COVID-19 в выходные дни. Тем не менее текущий показатель на 20% ниже, нежели средний по числу выявленных пациентов за прошедшую неделю.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 188 200. Также за прошедшие сутки в стране умерли шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Это рекордно низкий показатель за прошедшие восемь месяцев. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 305 человек.