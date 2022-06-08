Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Передача Соединенными Штатами киевскому режиму артиллерийских систем может привести к эскалации ситуации на Украине, сообщает посольство России в Вашингтоне в официальном канале в Telegram.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Администрация демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем. Главный риск — эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации», — заявили в дипмиссии.

Дипломаты указали, что подобное поведение киевского режима может привести к непредсказуемым последствиям. При этом в посольстве не исключают, что американские системы вооружений через Украину смогут попасть и в руки международных террористов за пределами украинской территории. Это, по мнению дипломатов, вызывает сомнение в приверженности Вашингтона соблюдению соглашений по контролю за экспортом вооружений.

Также в посольстве обвинили США в передаче Киеву вертолетов Ми-17 российского производства. Уточняется, что Вашингтон не имеет права передавать вертолеты без письменного разрешения со стороны Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что чем большей дальности будут поставляемые Западом вооружения для Киева, тем дальше Россия будет отодвигать нацистскую угрозу от своих границ. Это необходимо, чтобы снять угрозу обстрелов российской территории со стороны киевских карателей.