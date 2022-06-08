Мелитополь, Украина, , 04:16 — REGNUM Проблемы, связанные с обеспечением безопасности в городе Мелитополе, в Харьковской области удалось решить администрации города. Об этом 8 июня сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко в интервью ТАСС.

Флаг в Мелитополе Военно-гражданская администрация г. Мелитополя

Данильченко рассказала, что в первые дни обстрелов города украинскими боевиками, были зарегистрированы случаи мародёрства, некоторые недобросовестные граждане пытались воспользоваться ситуацией. Однако эту проблему быстро решили. Военная комендатура призвала граждан сдавать оружие, и сейчас у жителей города на руках уже нет незаконного оружия.

По словам Данильченко, безопасность в городе обеспечена российскими военнослужащими, Народной милицией и казачьими дружинами. Силовики стоят на постах возле школ и детских садов. Город живёт обычной мирной жизнью и необходимость в оружии у мелитопольцев полностью отпала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава гражданской администрации Мелитополя Данильченко заявила о начале подготовки к референдуму о присоединении к России.

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