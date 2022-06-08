Вашингтон, 8 июня, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Пуск американского грузового корабля Cargo Dragon 2 с припасами для Международной космической станции (МКС) пройдет не раньше 28 июня, сообщает пресс-служба НАСА.

МКС

«НАСА и SpaceX рассчитывают не ранее, чем 28 июня запустить грузовой корабль Dragon в рамках 25-й коммерческой миссии по доставке грузов на МКС», — заявили в агентстве.

Ранее запуск корабля переносили из-за неисправности в двигателе. В частности, в двигателе малой тяги зафиксировали повышенный уровень концентрации паров монометилгидразина. Предполагается, что космический корабль доставит на МКС около трех тонн груза. Станция получит оборудование, припасы и материалы для проведения экспериментов на борту.