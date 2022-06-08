Москва, , 07:15 — REGNUM Налоговые поступления от предприятий мясной промышленности Москвы выросли на 20%. Об этом 8 июня сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Мясо

По его словам, в период с января по апрель 2022 года столичные компании по переработке и консервированию мяса и мясной продукции перечислили в консолидированный бюджет Москвы свыше 640 млн рублей, что на 19,9% больше показателей аналогичного периода 2021 года.

«Производство мясной продукции является одной из крупнейших отраслей пищевой промышленности столицы, на неё приходится 12% общего объёма налогов, поступающих от московских производителей продуктов питания. Столичные предприятия мясной отрасли наращивают производство, в результате растет поступление налогов в бюджет», — сказал Пуртов.

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