Москва, 8 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. К 350-летию со дня рождения Петра I в Москве подготовили специальную тематическую программу. Об этом 8 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Годфрид Схалкен. Портрет Петра Первого. 1706

В городе запланирован ряд бесплатных мероприятий. Например, жители и гости столицы могут сходить на тематические экскурсии «Москва Петра I», где им расскажут о детстве, друзьях и годах правления первого российского императора.

«Петр I родился и вырос в Москве, поэтому в городе есть немало мест, которые хранят память о нем. В честь юбилея со дня его рождения пройдет серия пешеходных экскурсий, выставка детских рисунков и лекция об археологических находках. Всего с 9 по 17 июня запланировано больше 20 мероприятий», — сказала Сергунина.