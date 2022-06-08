Москва, 8 июня, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Сход ледников ожидается на территории четырёх регионов Северо-Кавказского федерального округа России в течение первой декады июня. Об этом 7 июня сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Денис Абрамов ИА REGNUM Ледник

Уточняется, что риски схода снежных и ледовых масс будут высокими в высокогорных районах республик Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия (Алания) и Республики Дагестан. Опасность сохраняется на высоте свыше трёх тысяч метров.

Кроме того, в этот же период прогнозируется возникновение крупных очагов природных пожаров на территории Дагестана и Адыгеи.