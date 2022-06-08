Киев, , 03:20 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна будет пережить предстоящую зиму, которая, по его словам, будет для страны «самой сложной» за последние три десятилетия. Об этом он сказал в видеообращении в своем телеграм-канале.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава государства отметил, что для того, чтобы Киев смог справиться с указанной проблемой, необходимо временно запретить экспорт угля и газа, а также сосредоточиться на внутренних потребностях.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинские власти собираются отказаться от импорта природного газа в течение десяти лет. Он пояснил, что страна рассчитывает перейти на собственное сырье, а также на биогаз, получаемый из органических отходов и технических культур.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина намерена заместить импорт газа своим сырьём и биогазом