Москва, 8 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Интерактивный гид «Узнай Москву» был отмечен международной премией WSIS Prizes 2022. Об этом 8 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Портал «Узнай Москву» помогает изучить город и его историю в удобном формате за счет размещенных на нем авторских и тематических маршрутов. Вице-мэр отметила, что этот проект стал одним из лучших в номинации «Разнообразие культур и самобытность, языковое многообразие и местный контент».

«Эксперты оценили удобный интерфейс и содержание портала и приложения «Узнай Москву». В прошлом году их модернизировали: добавили новые разделы и функции, например виртуальные туры. База интерактивного гида регулярно пополняется — сейчас в нем есть информация более чем о 3,6 тысячи зданий, музеев, памятников и исторических мест», — сказала Сергунина.