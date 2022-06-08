Деревня Энколово, Ленинградская область, , 03:11 — REGNUM В Ленинградской области потушили пожар, вечером 7 июня вспыхнувший на территории загородного отеля в посёлке Энколово Всеволожского района. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Пожар Dave Hogg

Информация о возгорании в посёлке Энколово поступила дежурную часть в 20:48. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что на территории отеля огнём охвачено порядка 900 кв. метров. В 21:50 пожар был локализован.

По информации ведомства, к настоящему времени «благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован, пострадавших нет». В ликвидации пожара были задействованы 24 человека и шесть единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, после гибели школьника в результате пожара в посёлке Волгино в Новгородской области проверят проводку в деревянных многоквартирных домах, где проживают дети и люди с ограниченными физическими возможностями.

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