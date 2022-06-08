Оттава, , 03:04 — REGNUM Правоохранительные органы Канады и Соединенных Штатов договорись о совместной работе по усилению санкций против России. Об этом сообщает управление погранслужбы Канады.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы укрепим взаимоотношения правоохранителей через совместную приверженность использованию наших полномочий и ресурсы для выявления, сдерживания и пресечения нарушений экспортного контроля», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что Оттава и Вашингтон намерены обмениваться информацией о поставках, а также конфисковывать незаконные с их точки зрения. Таким образом США и Канада намерены препятствовать попаданию в России санкционных товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня глава МИД Польши Збигнев Рау призвал ввести седьмой пакет санкций Евросоюза против России. По его мнению, все российские банки необходимо отключить от системы расчетов SWIFT.