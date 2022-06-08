Москва, 8 июня, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В период с 11 по 13 июня на территории ВДНХ пройдет первый фестиваль путешествий по России — «Подорожник». Мероприятие организовано в рамках цикла фестивалей «Московские сезоны».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Участникам фестиваля будет доступна возможность ознакомиться не только с известными природными и культурными достопримечательностями регионов России, но и увидеть те, что пока не попадают в традиционные туристические буклеты. Посетителям будут представлены пять направлений для путешествий: Дальний Восток, Чёрное море, Санкт-Петербург, Арктика и Центральный федеральный округ.

Для участников мероприятия планируется организовать интерактивные встречи с известными путешественниками по России, которые расскажут о малоизвестных туристических направлениях. Также гостей фестиваля ждут музыкальные выступления, а для посетителей с детьми предусмотрены обширная семейная программа и комфортные зоны отдыха.