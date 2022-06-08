Тель-Авив, Израиль, , 02:50 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Израиле за сутки увеличилось на 3731. Об этом 7 июня сообщило издание Globes.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Утверждается, что индекс инфицирования «R» превышает значение «1» уже «несколько недель». В медицинских учреждениях Израиля находятся 103 пациента с тяжелой формой COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил, что в США более 13% новых случаев заражения коронавирусом касаются двух субштаммов «Омикрона» — «BA.4» и «BA.5».

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