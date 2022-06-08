Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Члены Демократической партии в Конгрессе США начали расследование возможного сокрытия членами администрации экс-главы Белого дома Дональда Трампа фактов получения подарков. Об этом сообщается в пресс-службе комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей американского конгресса.

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По их данным, представители Госдепа США заявили комитету, что сотрудники Трампа не предоставляли сведений о получении подарков от представителей иностранных государств. В связи с этим комитет подозревает сотрудников бывшей администрации в якобы возможном иностранном влиянии на принятие решений. Это, по их мнению, подвергало опасности интересы США во внешней политике.

Согласно законодательству США, чиновникам позволяется принимать от иностранных государств подарки лишь от лица администрации. При этом в случае стоимости подарка выше $415 этот дар должен быть передан в собственность правительства США. Отчетность о получении подарков необходимо предоставлять в американский Госдеп.