Красноярск, 8 июня, 2022, 02:40 — ИА Регнум. В среду, 8 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура воздуха +14… +16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин На Красноярской набережной

В 6:30 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 8 на 9 июня ожидается до +4… +6 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В четверг, 9 июня, в Красноярске до +16… +19 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до +7… +10 °C.

В пятницу, 10 июня, в Красноярске ожидается до +22… +25 °C днём и до +9… +14 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 8−10 июня в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидаются заморозки до −2 °C.

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