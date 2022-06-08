Улан-Батор, , 02:37 — REGNUM В учебном центре Вооруженных сил Монголии «Таван Толгой» 6 июня начались ежегодные международные военные учения «В поисках хана-2022» после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.

БТР-60 Монгольских миротворческих сил Nathan McCord, U.S. Marine Corps

В открытии учений приняли участие президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, министр обороны Гурсэдийн Сайханбаяр, представители Министерства обороны начальник объединенного штаба национальной гвардии Аляски США, бригадный генерал Вэйн Дон, послы стран-участников и военные атташе.

В этом году в учениях принимают участие около 1000 военнослужащих из 15 стран мира. По данным администрации президента, в этом году впервые в рамках этих учений состоятся учения по теме «Женщины. Мир и безопасность», в котором будут участвовать женщины-миротворцы.

Отметим, вооруженные силы Монголии и Индо-Тихоокеанское командование в 2003 году впервые совместно организовали миротворческие учения «В поисках хана». А с 2006 года учения стали международными и ежегодными, но из-за пандемии коронавируса в последний раз учения прошли в 2019 году. В этом году учения продалжаться до 20 июня.