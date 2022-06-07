Улан-Батор, 8 июня, 2022, 02:37 — ИА Регнум. В учебном центре Вооруженных сил Монголии «Таван Толгой» 6 июня начались ежегодные международные военные учения «В поисках хана-2 022» после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.

Nathan McCord, U.S. Marine Corps БТР-60 Монгольских миротворческих сил

В открытии учений приняли участие президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, министр обороны Гурсэдийн Сайханбаяр, представители Министерства обороны начальник объединенного штаба национальной гвардии Аляски США, бригадный генерал Вэйн Дон, послы стран-участников и военные атташе.

В этом году в учениях принимают участие около 1 000 военнослужащих из 15 стран мира. По данным администрации президента, в этом году впервые в рамках этих учений состоятся учения по теме «Женщины. Мир и безопасность», в которых будут участвовать женщины-миротворцы.

Отметим, Вооруженные силы Монголии и Индо-Тихоокеанское командование в 2 003 году впервые совместно организовали миротворческие учения «В поисках хана». А с 2 006 года учения стали международными и ежегодными, но из-за пандемии коронавируса в последний раз учения прошли в 2 019 году. В этом году учения будут продолжаться до 20 июня.