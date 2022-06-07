Богота, 8 июня, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Колумбии установили шестого по счету подозреваемого в убийстве парагвайского прокурора Марсело Печчи, 7 июня заявил на пресс-конференции глава колумбийской полиции Хорхе Луис Варгас.

Justin Sovich Флаг Колумбии

Речь идет о преступлении, совершенном 10 мая, недалеко от города Картахена. Печчи приехал на отдых на остров Бару вместе со своей женой. Ранее по делу об убийстве прокурора в Колумбии были задержаны пятеро человек.

По словам Варгаса, к организации преступления причастна бразильская тюремная группировка First Capital Command (PCC), которая занимается наркоторговлей и террористической деятельностью. Глава полиции отметил, что очередной подозреваемый, которого зовут Габриэль Карлос Салинас Мендоса, покинул Колумбию и, скорее всего, перебрался в Венесуэлу.

Колумбийский генеральный прокурор Франсиско Барбоса сообщил, что преступники получили за исполнение заказа на убийство $500 тысяч. Он добавил, что четверо из задержанных сознались в содеянном и рассказали, что следили за жертвой через социальные сети.

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