Донецк, , 02:11 — REGNUM Населённый пункт Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян украинскими боевиками из РПГ и стрелкового оружия. Об этом 8 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Обстрел населённого пункта Горловка (посёлок шахты 6/7) был зафиксирован в 23:50 мск 7 июня и вёлся со стороны населённого пункта Майорск. Украинские боевики выпустили четыре гранаты из РПГ и применяли стрелковое вооружение.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле населённого пункта Горловка в ДНР со стороны украинских боевиков из «Градов» и «Ураганов».

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