Вашингтон, 8 июня, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Информацию о выдвижении президентом Бразилии Жаиром Болсонару требования о соблюдении США ряда условий в обмен на своё согласие участвовать в саммите Америк отказалась подтвердить пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 7 июня в ходе регулярного брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом

Карин Жан-Пьер ответила на просьбу журналиста подтвердить информацию о том, что Болсонару якобы поставил США условия, лишь при соблюдении которых он примет участие в саммите. В частности, было выдвинуто требование об исключении из повестки темы вырубки лесов Амазонии и вопросов, касающихся работы избирательной системы Бразилии. Кроме того, Болсонару якобы попросил организовать его двустороннюю встречу с президентом США Джозефом Байденом.

Жан-Пьер отказалась подтвердить информацию о выдвижении Бразилией особых условий для участия в саммите Америк и отметила, что американский лидер с нетерпением ждёт отъезда на саммит.

«США по-прежнему продолжают признавать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы», — добавила Жан-Пьер, отвечая на тот же вопрос, хотя об участии Венесуэлы её журналист не спрашивал.

Далее Жан-Пьер заявила, что «временное правительство» — так в США называют представителей оппозиции в Венесуэле — не было приглашено на саммит, но сможет принять участие в форумах и других мероприятиях.

Поскольку вопрос изначально был о Бразилии, то возникло предположение, что пресс-секретарь Белого дома перепутала Венесуэлу и Бразилию.