Абуджа, 8 июня, 2022, 01:52 — ИА Регнум. По меньшей мере 38 человек стали жертвами взрыва и стрельбы в католической церкви Святого Франциска в штате Ондо на юго-западе Нигерии, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на епархию региона.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Ранее речь шла о том, что в результате теракта, который произошел 5 июня, погибло от 21 до 85 человек. В епархии отметили, что в числе жертв есть пятеро детей и количество погибших может возрасти, поскольку тела некоторых убитых доставлялись в частные больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня министерство иностранных дел Ирана выразило Нигерии свои соболезнования в связи с происшествием в церкви Святого Франциска.