Берлин, , 01:51 — REGNUM Запрещать русскую культуру в странах Запада не нужно, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкому телеканалу «Феникс».

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нужно сказать совершенно ясно: я не считаю, что сейчас нужно запрещать русскую культуру», — заявила она.

При этом Меркель отметила, что российская оперная певица Анна Нетребко сделала ряд политических поступков, которые экс-канцлер ФРГ осуждает. Она добавила, что больше бы не пригласила певицу в свой дом.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Нью-Йоркская «Метрополитен-опера» отстранила Нетребко от участия в постановках из-за отказа осудить российскую специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Тем не менее уже в мае певица возобновила свои выступления в Европе и Соединенных Штатах. Ранее она отреклась от поддержки российских политических лидеров и движений.