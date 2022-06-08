Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер перепутала Бразилию и Венесуэлу, отвечая на вопрос журналиста в ходе брифинга 7 июня.

Карин Жан-Пьер The White House

Представителя администрации США спросили, может ли она подтвердить, что бразильский президент Жаир Болсонару поставил условия Вашингтону, согласившись приехать на Саммит Америк, если американский лидер Джо Байден будет избегать «некоторые темы». Так, бразильский глава потребовал не затрагивать проблему вырубки лесов в Амазонии и не ставить под сомнение надежность избирательной системы латиноамериканской страны.

Жан-Пьер ответила, что «Соединенные Штаты продолжают признавать Хуана Гуаидо временным главой Венесуэлы», хотя вопрос не касался этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая президент США Джо Байден оговорился, перепутав Южную Корею с КНДР. Он причислил Северную Корею к списку стран, «поддержавших антироссийские санкции».

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