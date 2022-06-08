Гори, Грузия, , 01:47 — REGNUM Мэрия грузинского города Гори за три года потратила значительные суммы из городского бюджета на оплату электричества в храмах Грузинской православной церкви, сообщает 7 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Церковь. Гори Zviad Avaliani

По официальной информации, в этом году муниципалитет уже потратил 45 тыс. лари ($ 15 тыс.) на покрытие расходов церквей на электроэнергию. В 2020 году расходы на эти нужды составили 54 тыс. лари ($ 18 тыс.), а в 2021 году — 94 тысячи лари ($ 32 тыс.).

Соответственно, в 2020—2022 годах расходы на электроэнергию для церквей муниципального бюджета Гори были определены в размере 193 тыс. лари ($ 65,5 тыс.).