Гори, Грузия, 8 июня, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Мэрия грузинского города Гори за три года потратила значительные суммы из городского бюджета на оплату электричества в храмах Грузинской православной церкви, сообщает 7 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Zviad Avaliani Церковь. Гори

По официальной информации, в этом году муниципалитет уже потратил 45 тыс. лари ($ 15 тыс.) на покрытие расходов церквей на электроэнергию. В 2 020 году расходы на эти нужды составили 54 тыс. лари ($ 18 тыс.), а в 2 021 году — 94 тысячи лари ($ 32 тыс.).

Соответственно, в 2 020–2 022 годах расходы на электроэнергию для церквей муниципального бюджета Гори были определены в размере 193 тыс. лари ($ 65,5 тыс.).